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Kaynak: AA

Samsun'un Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nde seyir halinde olan Murat Kurt (22) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan traktör, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, traktör sürücüsü Murat Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörde yolcu konumunda bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Ufuk K. (21) ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.