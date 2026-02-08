Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor’un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmada Samsunspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’na gelen bordo-mavili kafilenin otobüsüne yönelik taşlı saldırının ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.