Girne'deki facia göz göre göre gelmiş: Her taraf su alıyor, geri dönsün

Girne faciasına dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Facianın göz göre göre geldiğini gösteren yeni videoda bir vatandaş "Her taraf su alıyor, geri dönsün Böyle şey mi olur, söyleyin geri dönsün her taraf su alıyor" sözleri dikkat çekti.