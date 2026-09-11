Kaza, Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Ö. idaresindeki 38 EG 795 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Cahide B. yönetimindeki 55 ACK 180 plakalı Mercedes marka lüks SUV’a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Dilek Ö. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Olay yerine gelen kara ambulansı ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Girne'deki facia göz göre göre gelmiş: Her taraf su alıyor, geri dönsün Girne faciasına dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Facianın göz göre göre geldiğini gösteren yeni videoda bir vatandaş "Her taraf su alıyor, geri dönsün Böyle şey mi olur, söyleyin geri dönsün her taraf su alıyor" sözleri dikkat çekti.