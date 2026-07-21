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Kaynak: AA / İHA

Samsun'da Atakum Belediyesi ile Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB) iş birliğinde düzenlenen 13. Tiyatro Köyü, Türkiye'nin farklı illerinden gelen tiyatro topluluklarını bir araya getirdi.

Karadeniz'in tek tiyatro köyü olma özelliğini taşıyan organizasyon, Çakırlar Korusu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte 100'ün üzerinde tiyatro sanatçısı, beş gün boyunca alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı buldu.

OYUNCULUKTAN KARAGÖZ-HACİVAT'A GENİŞ EĞİTİM PROGRAMI

Katılımcılar; oyunculuk, doğaçlama, kukla, maske, geleneksel Türk tiyatrosu ve sahneleme teknikleri üzerine düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında Türk ve dünya tiyatrosundan eserler üzerine uygulamalı çalışmalar yapılırken, Karagöz ve Hacivat geleneğinin tarihi, felsefesi ve oynatım teknikleri hakkında Dr. Nazlı Miraç Ümit, Hüseyin Dilan ve Dr. Yücel Özdemir tarafından eğitimler verildi.

Köy seyirlik oyunları atölyesinde Folklor Araştırmacısı Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, kukla ve maske atölyesinde Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu, doğaçlama atölyesinde ise Ankara Bağımsız Tiyatroları'ndan Erdem Ulusal katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

UYGULAMALI EĞİTİMLERLE SAHNE DENEYİMİ KAZANDILAR

Etkinlik boyunca tiyatro oyununa hazırlık süreçleri, karakter analizi, eserlerin sahneye aktarılması ve oyunculuk teknikleri üzerine uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

YEREL TİYATROLARIN GELECEĞİ PANELDE ELE ALINDI

Tiyatro Köyü kapsamında ayrıca "Yerel Tiyatrolar ve Yerel Yönetimler İlişkisi" başlıklı panel düzenlendi.

Panele Tiyatro Kum Genel Sanat Yönetmeni Erhan Başoğlu, Çankaya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Dr. Serhan Sarıkaya, Ankara Deneme Sahnesi tiyatrocusu Şenol Tiryaki ve Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç katıldı.

Panelde yerel tiyatroların gelişimi, tiyatro sanatının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve yerel yönetimlerin sanatçılara sağlayabileceği destekler değerlendirildi.