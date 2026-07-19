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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 6 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı.

Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 6 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Denizdeki aile üyelerinden 3’ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 3 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.