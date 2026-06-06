Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Atakum sahilinde gerçekleştirilen program, vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. “Takas Et, Paylaş, Dönüştür, Yaşat” sloganıyla düzenlenen etkinliğin en dikkat çekici bölümü ise Takas Pazarı oldu.

Sabah saatlerinde başlayan programda ürün kabulü ve kayıt işlemleri yapıldı. Vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları ancak hâlâ değerlendirilebilir durumdaki eşyalarını teslim ederek karşılığında takas kuponları aldı. Kitap, oyuncak, ev eşyası ve çeşitli ürünler bu sistemle yeniden dolaşıma kazandırılarak yeniden kullanım kültürü desteklendi. Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar, tüketim yerine yeniden değerlendirme anlayışını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Çam Ağacı Anaokulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir materyallerle hazırladıkları kostümlerle bir defile sundu ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sahne programında yer alan müzik ve tiyatro gösterileri ise çevre farkındalığını eğlenceli bir atmosferle birleştirdi. “Baygeri ve Bayan Dönüşüm” adlı tiyatro oyunu geri dönüşümün önemini vurgularken, müzik performansları da şenliğe renk kattı. Vatandaşlar gün boyunca hem eğlendi hem de çevre bilinci konusunda keyifli anlar yaşadı.