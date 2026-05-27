Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Feyza S. idaresindeki SUV araç ile 21 yaşındaki Emre Kaan Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV aracın yandan çarptığı otomobil refüje çıktı.

Kazada otomobildeki E.B.Y. (12) ve Aysun Y. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.