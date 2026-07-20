Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde davranışlar sergiledi.
Samsun'da sokak ortasında gerginlik: Taşkınlık yapan alkollü şahıs tek yumrukla yere serildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde cadde üzerinde çevreye rahatsızlık vererek taşkınlık yaptığı öne sürülen alkollü bir şahıs, bir vatandaşla girdiği tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tek yumruk darbesiyle yere yığıldı.Kaynak: İHA
Durumdan rahatsız olan bir vatandaş ile alkollü şahıs arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlendiği anlarda, kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaşın attığı tek sert yumrukla dengesini kaybeden alkollü şahıs asfalt zemine düşerek yere serildi.
OLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Aldığı darbenin etkisiyle yüz bölgesinden yaralanan şahıs için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, güvenlik güçleri eşliğinde polis ekip aracına alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan ve sokaktakilere panik dolu anlar yaşatan yumruklu kavganın ardından polis ekipleri, olayın tam olarak nasıl geliştiğini netleştirmek adına geniş çaplı inceleme başlattı.