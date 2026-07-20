Samsun'da sokak ortasında gerginlik: Taşkınlık yapan alkollü şahıs tek yumrukla yere serildi

OLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Aldığı darbenin etkisiyle yüz bölgesinden yaralanan şahıs için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, güvenlik güçleri eşliğinde polis ekip aracına alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.