Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda açıklanan verilere göre, geçen yıl sigara bırakma polikliniklerine yaklaşık 4 bin kişi başvururken, 2026'nın ilk dört ayında bu sayı 11 bini geçti. Böylece başvurularda geçen yıla kıyasla önemli bir artış yaşandı.

POLİKLİNİK SAYISI 3 KATINDAN FAZLA ARTTI

Vatandaşların sigarayı bırakma hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki sigara bırakma polikliniklerinin sayısı 8'den 26'ya çıkarıldı. Ayrıca bu alanda görev yapmak üzere 45 hekim, psikolog ve hemşire eğitim aldı.

32 BİN DENETİM, 5 MİLYON LİRA CEZA

Tütün kullanımını azaltmaya yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Samsun genelinde yılın ilk aylarında toplam 32 bin 580 denetim gerçekleştirilirken, kurallara uymayan işletme ve kişilere yaklaşık 5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

ÇİFTLİK CADDESİ'NDE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik sonunda kurulan stantlarda vatandaşların boy, kilo ve karbonmonoksit ölçümleri yapılırken, sigara bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca sigarayı bırakarak örnek olan üç kişiye başarı belgesi takdim edildi.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Yetkililer, özellikle elektronik sigara ve yeni nesil nikotin ürünlerinin gençler arasında yaygınlaşmasına dikkat çekerek çocukların ve gençlerin tütün endüstrisinin pazarlama faaliyetlerinden korunmasının önemine vurgu yaptı. Vatandaşların sigarayı bırakma konusunda destek almak için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayabilecekleri ve sigara bırakma polikliniklerine başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Uzmanlar, tütün kullanımının hâlâ dünyada önlenebilir hastalık ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek, sigarayı bırakmak isteyen herkesi profesyonel destek almaya davet etti.