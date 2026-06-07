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Samsun'un Canik ilçesinde, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve çevre bilincini erken yaşlarda aşılamak amacıyla hayata geçirilen çevre projesinde büyük bir başarı elde edildi. Canik Belediyesi tarafından okullar arası düzenlenen "4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması" nihayete erdi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği yarışma neticesinde tam 2,1 ton bitkisel atık yağ doğaya zarar vermeden toplanarak ekonomiye geri kazandırıldı.

ZİRVENİN SAHİBİ CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU OLDU

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin geri dönüşüm farkındalığını artırmak amacıyla organize edilen yarışma, tatlı bir rekabete sahne oldu. 2025-2026 eğitim öğretim dönemini kapsayan yarışmada;

Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu, tek başına toplam 424 litre bitkisel atık yağ toplayarak kendi kategorisinde birinci sıraya yerleşti ve en çok atık yağ biriktiren okul unvanını kazandı.

"ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR GELECEK MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Canik Macera Parkı’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sıfır atık projelerine aralıksız olarak yenilerini eklediklerini ifade etti. Toplum genelinde sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmaya çabaladıklarını aktaran Sandıkçı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir taraftan sıfır atık bilincini tüm toplumumuza yaymayı amaçlarken, diğer taraftan çocuklarımız ile gençlerimizin bu alanda pratik kazanması için uygulamalı eğitimler ve etkinlikler organize ediyoruz. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımız ve Canik Sıfır Atık Marketimiz vasıtasıyla geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden kullanımını aktif olarak sağlıyoruz. Müşterek evimiz olan dünya için birlik sergileyen, topladıkları yağlarla çevre farkındalığı oluşturan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Genç nesillere daha temiz bir gelecek bırakmak adına kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

ÇEVRE DOSTU ÖĞRENCİLERE TEKNOLOJİ VE SPOR ÖDÜLLERİ

Büyük bir coşkuya sahne olan ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere çevre duyarlılıklarından ötürü bisiklet, spor seti, kulak üstü bluetooth kulaklık ve akıllı saat gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son bulan organizasyonun ardından öğrenciler, aileleriyle birlikte Canik Macera Parkı bünyesindeki oyun alanlarında keyifli anlar yaşadı.