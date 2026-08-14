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Kaynak: İHA

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından paylaşılan tahmin ve analizler sonucunda, Samsun kıyılarında rüzgarın hızının 25 deniz miline çıkacağı, dalga boyunun ise 1,6 metreye kadar yükseleceği öngörüldü.

Söz konusu olumsuz hava şartlarının can güvenliği riski yaratabileceğine dikkat çekilerek kent genelinde önlem alındı.

Samsun Valiliği kanalıyla aktarılan resmi bilgilendirmede, vatandaşların güvenliği için pazartesi gününe kadar denize girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre; ilimiz genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metre ve rüzgar hızının 25 deniz mili olması beklendiğinden Pazartesi gününe kadar; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için denize girilmemesi önemle duyurulur."

Dalga ve rüzgar şiddetinin artacağı öngörülen uyarı süreci, 14-17 Ağustos tarihleri kapsayacak şekilde uygulanacak.