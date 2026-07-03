Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, İlkadım ilçesinin en yoğun noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yürüdüğü esnada mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcak havanın etkisiyle aniden fenalaşan kadın, bir anda dengesini kaybederek baygınlık geçirdi.

İLK MÜDAHALE GÖLGEDE YAPILDI

Kadının yere düştüğünü gören çevredeki duyarlı vatandaşlar ile meydanda asayiş görevini yürüten kadın polis memurları hızla olay yerine hareket etti. Kadını hemen kollarından tutarak güneş ışınlarından uzak, serin ve gölge bir noktaya taşıyan ekipler, ilk yardım bilinciyle kadının rahat nefes almasını sağladı. Sağlık ekipleri intikal edene kadar kadının başından ayrılmayan polisler ve vatandaşlar, durumun daha da kötüye gitmesini engelledi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredakilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ilk tıbbi müdahaleyi meydandaki gölgelik alanda gerçekleştirdi. Tansiyonu düşen ve güneş çarpması şüphesiyle sıcaktan etkilendiği belirlenen kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan kadının tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.