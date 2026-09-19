Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Samsun’un Kavak ilçesinde Şanlıurfa seferindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken motorundan alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.

Kaynak: İHA
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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 1

Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etmesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 2

Yangın, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaleli idaresindeki 58 SH 045 plakalı Huzur firmasına ait yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 3

Yangını fark eden sürücü Hasan Kaleli, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki 13 yolcu ile kendisiyle birlikte 3 personelin tahliyesini sağladı.

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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 4

Şanlıurfa’dan Samsun'a giden otobüste bulunan toplam 16 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 5

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 6
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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 7
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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 8
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Samsun'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı - Resim: 9
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