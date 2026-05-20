Havza ilçesinde 12 Mayıs’ta meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan zarar tespit çalışmaları tamamlandı.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi’nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı araçlar da sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selin ardından Defterdarlık koordinasyonunda oluşturulan zarar tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, taşkının ardından cadde ve sokaklarda hızlı şekilde temizlik çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü organizasyonuyla balçıkla kaplanan iş yerleri ve konutlarda hasar incelemelerinin gerçekleştirildiğini belirten Ayvat, 377 iş yerinin selden etkilendiğini açıkladı.

Ayvat, Defterdarlık öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Vergi Dairesi ile mahalle muhtarlarının yer aldığı 10 kişilik ikinci bir komisyon kurulduğunu ifade etti.

İkinci komisyonun da çalışmalarını tamamladığını aktaran Ayvat, Kurban Bayramı öncesinde afetzede esnafa yapılacak ödemelerin büyük bölümünün tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Öte yandan temizlik çalışmalarının devam ettiği ilçede, Hacıosman Deresi üzerindeki 925 metrelik kapalı alanda yıkım işlemleri sürüyor. Dar alanlarda kalan binalarda da ekiplerin çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Selin üzerinden geçen 8 günlük süreçte hasar tespitlerinin tamamlandığını belirten Ayvat, bakanlıkların farklı harcama kalemlerinden ödemelerin aşamalı şekilde sürdüğünü ifade etti. Afet sürecinde görev yapan yevmiyeli işçilerin ödemelerine de başlandığı bildirildi.