Taksicileri dijitalleşen ulaşım sistemine entegre etmek ve güvenli, hızlı ve şeffaf yolculuk deneyimi sunmak amacıyla Samsun Belediyesi tarafından hazırlanan "SamTaksi" mobil uygulaması hayata geçirilecek.

"SAMTAKSİ"

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, taksicileri desteklemek, halka daha güvenli ulaşım deneyimi sunmak için "SamTaksi" mobil uygulamasının hazırlandığı aktarıldı.

Kent esnafını güçlendirme vizyonu doğrultusunda geliştirilen "SamTaksi" mobil uygulamasının şehir içi ulaşımda yeni bir standart oluşturacağı belirtildi.

Şehrin taksisi cebinde' sloganıyla hayata geçen mobil uygulama, 15 Şubat Pazar günü kullanıma açılacak.

Uygulamaya Google Play Store ve Apple Store'dan erişilebilecek.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Detaylarda şekillenmeye başlandı. Sistem, yolcuları konumlarına göre en yakın taksi durağına yönlendirecek. Yolcu onayı ile ödeme yapılacak. Tüm sefer kayıtları veri tabanına eklenecek.

Daha sonraki aşamada taksi tercihinde engelli erişimi, evcil hayvan taşıma, bebek koltuğu gibi seçenekler uygulama üzerinden kullanımda olacak.