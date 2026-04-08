Zafer Mahallesi’nde yaşanan olayda, 22 yaşındaki işçi Z.Y., karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından aynı iş yerinde çalışan İ.S.Ö. (22), polise giderek arkadaşını yanlışlıkla kendisinin bıçakladığını söyledi ve suçu üstlendi. Ancak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu ifadeyle yetinmeyip mağazadaki güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi.

ASIL FAİL PATRON ÇIKTI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, bıçağı kullanan kişinin suçu üstlenen işçi değil, 24 yaşındaki iş yeri sahibi E.Ş. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin gerçeği net bir şekilde göstermesi üzerine;

Suçu üstlenen İ.S.Ö. adliyeden geri getirilerek tekrar gözaltına alındı. Asıl fail olan patron E.Ş. ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralanan Z.Y.’nin Gazi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde olayın "şakalaşma" sırasında gerçekleştiğini savunan patron E.Ş. ve suçu üstlenerek adaleti yanıltmaya çalışan İ.S.Ö., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.