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Kaynak: AA

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

CANİK'TE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanağın özellikle Canik ilçesinde etkisini artırmasıyla rögarlar taştı, yollarda göllenmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA YAPTI

Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri, suları tahliye etmek ve göllenen yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürüttü.

Bölge Trafik ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.