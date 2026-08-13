Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Giresun'da sel felaketi: Anne ve 2 kızı kayıpGiresun'da sel felaketi: Anne ve 2 kızı kayıpGündem

CANİK'TE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanağın özellikle Canik ilçesinde etkisini artırmasıyla rögarlar taştı, yollarda göllenmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Valilik saat vererek uyardı, İstanbul için alarm verildi: Fırtına ve sağanak geliyorValilik saat vererek uyardı, İstanbul için alarm verildi: Fırtına ve sağanak geliyorGündem

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA YAPTI

Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri, suları tahliye etmek ve göllenen yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürüttü.

Bölge Trafik ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.