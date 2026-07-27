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Kaynak: AA / DHA / İHA

Samsun'da polis ekipleri, kaçakçılık ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Canik ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇTA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ BULUNDU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik koordineli çalışma yürüttü.

Uygulama kapsamında durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1.760 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ile 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise 4 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 128 fişek bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.