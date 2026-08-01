Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan haftalık pazarda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için pazara gelen 22 yaşındaki B.K., yürüdüğü sırada F.Ö.'nün kendisine elle temas ettiğini belirterek polis merkezine başvurdu.

Samsun'da pazarda taciz iddiası: Şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Şikâyetin ardından çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.Ö.'yü yürüttükleri takip sonucunda tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Samsun Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.Ö., hakimlik kararıyla tutuklandı.

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Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.