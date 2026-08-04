Kaynak: İHA

Vezirköprü-Sinop kara yolu Yağınözü mevkisinde meydana gelen olayda, Mehmet Özdemir (61) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Kurt (29) otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALI!

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Mehmet Özdemir ile Ali Kurt'un yanı sıra araçlarda bulunan Defne Kurt (9), Hamza Kurt (3), Öznur Kurt (29) ve Elif Kurt yaralandı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Öznur Kurt ile Elif Kurt, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

