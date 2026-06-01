Samsun genelinde eğitim kurumlarındaki huzur ve güven ortamının korunması, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların engellenmesi amacıyla kapsamlı bir denetim uygulamasına imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan eş zamanlı çalışma, 36 farklı bölgede titizlikle yürütüldü.

Önleyici kolluk hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 72 ekip ve 184 personel sahada aktif görev aldı. Denetimler kapsamında şu noktalar detaylıca kontrol edildi:

Eğitim kurumlarının çevreleri, park ve bahçeler,

Metruk yapılar ile öğrencilerin yoğunlaştığı alanlar,

İnternet kafeler, oyun salonları ve kafeteryalar,

Öğrenci servis araçlarının mevzuata uygunluğu.

Okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemlerini artıran emniyet güçleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için etkin bir çalışma sergiledi.

Uygulama esnasında yalnızca saha denetimi yapılmadı; aynı zamanda okul yöneticileri ve idarecileriyle de bir araya gelindi. Okul çevrelerinde karşılaşılan güvenlik sorunlarının değerlendirildiği görüşmelerde, alınan tedbirlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunularak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Denetimler Dönem Boyunca Sürecek Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yürütülen bu denetimlerin, eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.