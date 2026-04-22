Samsun'da acil tıbbi müdahale gerektiren bir vaka için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter havalandı.

VEZİRKÖPRÜ'DEN FAKÜLTEYE ACİL SEVK

Vezirköprü ilçesi Gül Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki genç kız, baygınlık geçirmesi üzerine yakınları tarafından ilçe merkezindeki Aile Sağlığı Merkezi’ne götürüldü.

Burada yapılan ilk kontrollerin ardından durumunun kritik olduğu belirlenen hasta için hava ambulansı talep edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hızla ilçeye ulaşan ambulans helikopter, genç kızı alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumu takip edilirken, ambulans helikopter ekiplerinin bölgedeki operasyonel çalışmaları sürüyor.