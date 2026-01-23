Site Camisi'nin çarşısında cuma namazı öncesi ufak çaplı yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, çarşı içerisinde bulunan bir vakfın ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede fark edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çarşının iç kısmı yoğun dumanla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler, dumanın tahliyesi için havalandırma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.