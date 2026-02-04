Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi’nde meydana geldi. Müteahhit E.Ş. ile iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran E.Ş., inşaat ustası E.C.’nin dizlerine doğru ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kurşunla yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun’un Atakum ilçesinde dükkanına tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C.’yi 4 yerinden tabancayla yaralayan müteahhit Engin Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.