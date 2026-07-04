Kaza, Tekkeköy ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ali Ş. yönetimindeki 55 ATS 497 plakalı motosiklet, Samet Ç.'nin kullandığı 55 AHT 211 plakalı iş makinesi yüklü tırla çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Ali Ş. yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.