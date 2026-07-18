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Kaynak: İHA

Olay, Bafra ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Şehir merkezi yönüne doğru ilerlemekte olan 20 yaşındaki Atalay H. kontrolündeki kurye motosikleti, Özay Gönlüm Caddesi'nden kavşak alanına giriş yapan 46 yaşındaki Serhat D. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan savrularak yaralanan iki sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline hızla intikal eden acil sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine sevk edilen sürücülerin tedavilerine başlanırken, emniyet güçleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.