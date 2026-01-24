Kurtuluş Savaşı öncesinde, 1 Mart 1918 gecesi Rum Pontus Andon Paşa Çetesi tarafından Bafra Balık Gölleri'nde katledilen 19 Türk balıkçısından 5'inin mezarı, Samsun'daki Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın şehitlik bölümünde yer alıyor.

Tarihi mezarlığın arka kısmında bulunan ve pek bilinmeyen bu alanda, Pontus çetelerinin uyguladığı vahşete tanıklık ettikten sonra henüz 17 yaşındayken aklını yitirerek hayatını kaybeden Mustafa Demircioğlu'nun kabri de bulunuyor.



Mustafa Demircioğlu'nun mezar taşında yer alan "Olayın tanıklarından, çıldırarak öldü" ifadesi, yaşananların boyutunu yıllar sonra dahi gözler önüne seriyor. Şehitlikte bulunan kitabede ise, "1 Mart 1918 gecesi Rum Pontus Andon Paşa Çetesi tarafından Bafra Balık Gölleri'nde şehit edilen 19 Türk balıkçının ve Kuvay-ı Milliye kurucu komutanı Şehit Sürmeneli Mehmet Efendi, Komutan Akçabatlı Yusuf Çavuş, Sürmeneli Deli Ömer ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun" sözleri yer alıyor.



Şehitlik alanında Mustafa Demircioğlu'nun yanı sıra Hüseyin, İsmail ve Cemal Demircioğlu ile bir silah arkadaşının daha kabirlerinin bulunduğu öğrenildi.