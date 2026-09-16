Samsun’da metan gazı paniği: Uzmanlar uyardı AFAD nöbette

Ancak bu, gazın havayla ne oranda karıştığına bağlı. Ancak bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur. Metan gazının insana olan etkisi de gazın yoğunluğuna ve insanın bulunduğu ortama göre değişir. Eğer kapalı ve sıkışık bir ortamsa insanı boğar ve ölüme kadar gider. Açık havada ise bu durum önemli bir sorun teşkil etmez” ifadelerini kullandı.