Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda likit uyuşturucu ve yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 4 şahsa yönelik üst, araç ve ikamet aramaları yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 16 litre 937 mililitre likit sentetik kannabinoid, bin 764 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.