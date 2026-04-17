Edinilen bilgilere göre, M.M. yönetimindeki 55 ARS 064 plakalı motosiklet, kavşaktan ana yola bağlanmaya çalışan Y.K.’nin kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de asfalt zemine savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık personeli yönlendirildi. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve tesadüfen olay yerinde bulunan bir sağlık çalışanı koştu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.