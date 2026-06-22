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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun'un Çarşamba ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme nitelikteki trafik kazası ucuz atlatıldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, adeta dehşet saçarak önce yolcu durağına, ardından bir vatandaşın evine girdi. Önce durağa çarptı, sonra eve girdi. Edinilen bilgilere göre kaza, Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi güzergahında meydana geldi.

Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu birdenbire kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan boş bir yolcu durağına hızla çarptıktan sonra duramayarak yol kenarındaki bir evin içine adeta ok gibi saplandı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 Kişi yaralandı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. İlk müdahaleleri tamamlanan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.