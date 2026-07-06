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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ

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Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Cumhuriyet Mahallesi'nde dün korku dolu anlar yaşandı. Ahmet Eroğlu’na ait iki katlı evde, cuma namazı saatinde bacadan kaynaklanan bir yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Alevlerin Arasından Canlarını Zor KurtardılarYangın esnasında evde bulunan Ahmet Eroğlu'nun eşi Tülay Eroğlu ve kızı Emine Nur Eroğlu, yükselen alevleri fark edince kendilerini dışarıya zor attı. Anne ve kızın balkondan ve kapıdan yükselen dumanların arasından çıkmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU AMA ÇOK GEÇTİ

O sırada cuma namazında olan mahalle sakinlerine ve yakın komşulara haber verilmesi üzerine cami cemaati hızla olay yerine koştu. Mahalle halkı yangını söndürmek için adeta seferber oldu ancak alevler binayı tamamen kapladığı için müdahale yetersiz kaldı.

İtfaiye Diğer Evlerin Yanmasını ÖnlediKomşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve soğutma çalışmaları sayesinde yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

EV TAMAMEN KÜL OLDU

Yangın sonrası iki katlı ev ve içerisindeki tüm eşyalar tamamen yanarak kül oldu. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.