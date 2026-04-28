Samsun'un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi çamlık alanı arkasında bulunan inşaat temeli hafriyat sahasında bugün saat 09.30 sıralarında kaza meydana geldi. 63 yaşındaki Suha A. idaresindeki kamyon, park halinden hareket ettiği sırada, aracın sağ ayna alt kısmında bulunan kör noktada yer alan 66 yaşındaki işçi Ahmet Yiğitce'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yiğitce'nin kamyon üzerinden geçti. Ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yiğitce hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.