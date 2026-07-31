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Kaynak: İHA

Kaza, Kavak ilçesinde Samsun-Ankara kara yolunun Hacı Ömerli mevkisinde gece 01.05 sıralarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Antalya'dan Artvin'e doğru seyahat eden Hüseyin A. (48) yönetimindeki 34 EVD 795 plakalı hafif ticari araç, Samsun yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan savruldu.

Yol kenarındaki bordür taşına çarpan araç, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile birlikte araçta bulunan Hasan Erkam A., Hümeyra Şeyma A., Hira Nur Şene A. ve Hatice A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına alınmalarını sağladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.