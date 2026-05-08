Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentsel dönüşümde kritik bir eşiğin daha aşıldığını duyurdu. Anadolu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, ihale sürecinin ardından yüklenici firma ile resmi sözleşmeler imzalandı.

YÜZDE 100 UZLAŞI İLE ÖRNEK DÖNÜŞÜM

Projenin birinci etabında hak sahipleriyle yüzde yüz uzlaşı sağlandığını vurgulayan Başkan Doğan, mahalledeki yıkım çalışmalarının daha önce tamamlandığını hatırlattı. Yapım ihalesinin sonuçlanmasıyla birlikte atılan imzalar, sahada inşaat sürecinin fitilini ateşledi.

Proje Detayları:

Konut Sayısı: 378 modern daire

Ticari Alan: 41 iş yeri

Temel Prensip: Gönüllülük ve yerinde dönüşüm

"KİMSEYİ YERİNDEN ETMİYORUZ"

Sürecin "ortak akıl" ve "gönül belediyeciliği" anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Başkan Halit Doğan, vatandaşların mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi. Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasına dayalı ve uzlaşıyı önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Şehrimizin çehresini değiştirecek, hemşehrilerimize daha güvenli ve modern yaşam alanları sunacak olan bu proje Samsun'a hayırlı olsun."

İNŞAAT SÜRECİ BAŞLIYOR

Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte yüklenici firmanın kısa süre içerisinde şantiyeyi kurarak yapım faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Anadolu Mahallesi’ndeki bu dönüşüm, Samsun genelinde planlanan kapsamlı kentsel yenileme projelerinin en önemli halkalarından biri olarak görülüyor.