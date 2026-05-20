Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan 85 yaşındaki Türkan Yener'in yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yener'i kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derenin içinde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yener'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.