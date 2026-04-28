Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kaybolan Selma Aygün (60) için arama çalışması başlatıldı. Eşi, en son öğleden sonra gördüğü Aygün’ü akşam saatlerinde evde bulamayınca çevrede arama yaptı.

KOMŞULAR DA ARAMAYA KATILDI

Sonuç alamayan eşin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

SU KUYUSUNDA BULUNDU

Yapılan aramalar sırasında Selma Aygün, evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan ve yaklaşık 3 metre derinliğinde su dolu kuyuda hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aygün’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Aygün’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.