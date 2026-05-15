Samsun’un Terme ilçesinde kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni ırmak kenarında bulundu.
Olay, Sakarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir’den uzun süre haber alamayan yakınları endişelenmeye başladı.
Akşam saatlerinde Miliç Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhanım Tecir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.