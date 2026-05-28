Kaza, İlkadım Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı’nın birleştiği kavşakta yaşandı. İddiaya göre Eyüp O. yönetimindeki 34 NVC 300 plakalı SUV araç, kavşakta seyir halindeyken Rait Berker K. idaresindeki 34 BGR 242 plakalı otomobille çarpışmamak için ani manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç refüje çıkarak durabildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada SUV araçta bulunan Nimet O., E.E.O. ve F.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAVŞAK GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta daha önce de benzer kazaların yaşandığı belirtilirken, sürücüler bölgede trafik düzenlemesi ve ek önlem alınması gerektiğini dile getiriyor.