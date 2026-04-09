Samsun’un Terme ilçesi, gece saatlerinde sarsıcı bir cinayet olayına sahne oldu. Fenk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan S.B.K. ile C.Ç. sokak ortasında karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında "alacak verecek" meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, gerilimin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını ateşleyen C.Ç., husumetlisi S.B.K.’yı kurşunların hedefi yaparak ağır yaraladı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B.K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan C.Ç., bölgeyi adeta abluka altına alan polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme ve tahkikat sürüyor.