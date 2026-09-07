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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Ağrı'dan İstanbul'a gitmekte olan şüphelileri takibe aldı.

Öncü ve artçı araçlarla ilerledikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu araçlar, Samsun girişinde durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Samsun'da A.D., A.B. ve T.İ. gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.E. ise Ağrı'da yakalandı.

Ağrı'da yakalanan A.E.'nin de Samsun'a getirileceği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.D. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.