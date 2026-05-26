Feci olay, Salıpazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi Hamzalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fındık bahçesinde define bulma ümidiyle kazı çalışması yapan şahısların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük yaşandı.

Meydana gelen toprak kaymasında kazı yapanlardan A.T. (50) tonlarca toprağın altında kaldı. Bu sırada A.T.'nin yanında bulunan ve kazıya eşlik eden Ş.Ç., durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Samsun AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde toprak altından çıkarılan A.T.’nin, olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

A.T.’nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaşanan feci olayın ardından Karadere Mahallesi Muhtarı Yaşar Güngör, "Yanındaki şahıs bize ulaşıp durumu anlatınca vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine rağmen toprak altından ölü olarak çıkartıldı" dedi.

Salıpazarı Şoförler Odası Başkanı İsak Kök ise acı haberi alır almaz bölgeye intikal ettiklerini ifade ederek, "Ne yazık ki ekiplerin yoğun uğraşları sonucu şahıs toprak altından cansız şekilde çıkartıldı" şeklinde konuştu.

Jandarma ekiplerinin kaçak define kazısı ve yaşanan ölüm olayıyla ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.