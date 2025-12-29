Terör örgütü IŞİD'e operasyonlar, yurdun her yerinde devam ediyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin A.H.S.A.H., M.H.H.A.B., A.M.Z.Z. ve S.H.I.A.H. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.