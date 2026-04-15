Canik Belediyesi ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma, bu yıl ikinci kez yoğun katılımla düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler; Temel Seviye Çizgi İzleyen, Labirent, Mini Sumo, İleri Seviye Çizgi İzleyen ve Yapay Zeka olmak üzere toplam 5 farklı kategoride yarışarak hünerlerini sergiledi. Organizasyonda 258 robotun yarıştığı bildirildi.

Teknolojiye ilgiyi artırmayı amaçlayan etkinlikte konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin bilim, teknoloji ve yapay zeka alanlarında önemli bir noktaya taşındığını vurgulayarak, Türkiye’nin geleceğinde gençlerin belirleyici rol oynayacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca günümüzde teknolojinin, özellikle savunma sanayii ve insansız sistemler üzerinden büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ise programın, geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştiren önemli bir platform olduğunu belirterek öğrencilerin merak, araştırma ve üretim yolculuğunu sürdürdükçe ülkenin teknoloji gücüne katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın da etkinliğin Canik’te yapılmasının tesadüf olmadığını, ilçede özellikle teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. CAMEK bünyesinde üretilen malzemelerle organizasyona katkı sağlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde saat 09.30’da başlayan yarışma, gün boyunca devam ederken öğrenciler ve ziyaretçiler heyecan dolu anlara tanıklık etti.