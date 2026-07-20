Kavak Kaymakamlığı öncülüğünde; Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği (KAVAK YEG), Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) ve Kavak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KAVSİYAD) iş birliğiyle organize edilen şenlik, ilçede büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kavak'ın saklı doğal güzelliklerini, köklü kültürel mirasını ve yöresel zenginliklerini ulusal çapta tanıtmayı amaçlayan organizasyon, kurumlar arası başarılı iş birliğinin ve ilçenin turizm potansiyelinin önemli bir göstergesi oldu.
Samsun'da gastronomi ve macera bir arada: Tescilli lezzet için 10 bin kişi buluştu
Samsun'un Kavak ilçesinde üç gün boyunca süren Geleneksel Kavak Çakallı Menemen Festivali; yamaç paraşütünden gastronomi şovlarına kadar uzanan geniş etkinlik yelpazesiyle yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi.Kaynak: İHA
Üç gün boyunca süren kutlamalarda ziyaretçiler; yamaç paraşütü gösterileri ve adrenalin dolu ATV safarileriyle macera dolu anlar yaşarken, akşam saatlerinde düzenlenen konser programlarıyla da festival havasının tadını çıkardı.
GEÇMİŞTEN GELECEĞE TESCİLLİ LEZZET İKRAMI
Festivalin ana odağını oluşturan ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün tesciline sahip olan meşhur Çakallı menemeni, usta eller tarafından dev kazanlarda hazırlanarak etkinlik boyunca binlerce vatandaşa ücretsiz olarak ikram edildi. Kavak'ın gastronomi turizmindeki en büyük markalarından biri olan bu lezzet, katılımcılardan tam not aldı.
"KAVAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Organizasyona katılarak destek veren KAVSİYAD'ın önceki dönem başkanı Serdar Yetişkin, dernekteki görevini yakın zamanda devretmiş olmasına rağmen ilçeye olan bağlılığının sürdüğünü ifade etti. Yetişkin, Kavak ve Kavak halkının gelişimi adına üstlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya devam edeceklerini belirterek, bu başarılı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.
Etkinlik komitesi, kapanış töreninde menemen ustalarına, gönüllü çalışanlara ve alanı dolduran vatandaşlara şükranlarını sunarken; Geleneksel Kavak Çakallı Menemen Festivali'nin önümüzdeki yıllarda kapsamı daha da genişletilerek bölge ekonomisine ve tanıtımına çok daha büyük katkılar sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.