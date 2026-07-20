Samsun'da gastronomi ve macera bir arada: Tescilli lezzet için 10 bin kişi buluştu

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TESCİLLİ LEZZET İKRAMI

Festivalin ana odağını oluşturan ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün tesciline sahip olan meşhur Çakallı menemeni, usta eller tarafından dev kazanlarda hazırlanarak etkinlik boyunca binlerce vatandaşa ücretsiz olarak ikram edildi. Kavak'ın gastronomi turizmindeki en büyük markalarından biri olan bu lezzet, katılımcılardan tam not aldı.