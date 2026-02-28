Samsun’da gece saatlerinde başlayan ve sabah aralıklarla devam eden sağanak ile fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Atakum ilçesinde denizde dalga yüksekliği yaklaşık 5 metreye ulaştı. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde dalgaların taşıdığı taş ve beton bariyerler, yürüyüş ve bisiklet yolunu kapattı. Belediye ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

EVLERİ SU BASTI, YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

İncesu Mahallesi’nde bazı evlerin avlu ve bahçelerini su bastı. Belediye’ye ait İncesu sahilindeki bir kafenin ve soyunma kabinlerinin duvarları yıkılırken, verandaların çöktüğü bildirildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.