Samsun'da Narkotik ekiplerinin titiz takibi sonucu yakayı ele veren 28 yaşındaki F.G.'nin kabarık suç dosyası dikkat çekti. Yapılan incelemelerde şüphelinin "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca "Kasten öldürme" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da aktif olarak arandığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalanan F.G.'nin üzerinde yapılan aramada, suç unsurları tek tek ele geçirildi. Firari hükümlünün üzerinden; 0,40 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği çıktı.

Yakalanmasının ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen F.G., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte cezaevine gönderilecek. Samsun Emniyeti, suç ve suçluyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceği mesajını verdi.