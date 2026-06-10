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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi bünyesinde görevlerini yürüten bitki pasaportu kontrolörleri, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ilgili yönetmelik ve uygulama talimatları çerçevesinde sahada incelemeler gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin bitki pasaportu sistemine uygunluğu, bitki kimliklendirme süreçleri ve üretim kayıtları detaylı şekilde incelendi.

Terme ve Çarşamba ilçelerinde faaliyette olan fidancılık ve peyzaj işletmelerinde yapılan kontroller sırasında çeşitli bitki türleri didik didik edildi. Aynı zamanda toprak numuneleri alınarak laboratuvar analizlerine getirildi.

Özellikle ihracata konu olan bitkilerde yürütülen denetimlerde, bitki sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurların tespiti için numune alma işlemleri titizlikle yapıldı.

Alınan örneklerin ilgili kuruluşlara sevk edilerek analiz sürecine dahil edildiği aktarıldı.