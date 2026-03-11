Samsun’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şahısların izini sürerek müşterek bir operasyon gerçekleştirdi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö. (46) isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Ekiplerin koordineli baskınıyla yakalanan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.Ö., sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Samsun emniyet yetkilileri, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.