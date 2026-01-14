Trafik kazaları engellenemiyor. Feci kaza Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşandı.

Berat K. (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle Büyüklü Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

Traktörün altında kalan Berat K, vatandaşlar tarafından traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Berat K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.